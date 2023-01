New York Yankees y Mets no firmarán a Trevor Bauer para MLB 2023: Las razones tras esta decisión

Ya es oficial. Los Angeles Dodgers despidió formalmente a Trevor Bauer de cara a la temporada 2023 de Major League Baseball (MLB), tras no lograr intercambiarlo, convirtiéndose en uno de los lanzadores más cotizados de la Agencia Libre.

Con su bullada salida de la escuadra angelina, luego que la competición redujera su sanción por "violar la politica de conducta personal", no son pocos los equipos que buscarán los servicios del diestro de 31 años.

Sin embargo, ya hay dos franquicias dentro de MLB que por ningún motivo irán por el fichaje de Bauer para la temporada 2023, que son New York Yankees y New York Mets, siendo el insider Jon Heyman, del New York Post, quien entregó las razones de tales rechazos.

Yankees y Mets no firmarán a Bauer para MLB 2023



En el caso de la escuadra de Queens, el reporte señala que los directivos indican que "esquivaron una bala al no firmarlo hace dos años", cuando estuvo en la Agencia Libre y fue firmado por los Dodgers.

Mientras que por el lado de los Yankees, Heyman es enfático en apuntar hacia un nombre, como Gerrit Cole, el principal pitcher del equipo, que tiene problemas personales con Bauer que datan de sus tiempos de universitarios en la UCLA.