El béisbol de las Grandes Ligas a la hora de hablar de los peloteros latinos que iniciaron en la MLB 2022 volvió a ser dominada por República Dominicana. Con 99 jugadores dominicanos inició una campaña que tuvo en los siguientes cinco beisbolistas los más destacados según Ernesto Jerez.

Un histórico pelotero que se retiró, la nueva joya dominicana en la MLB, dos pitchers dominantes y uno de los mejores relevistas de todas las Grandes Ligas integraron el Top-5 del famoso narrador de ESPN, quien popularizó el: “Dígale que no a esa pelota”.

Durante la transmisión del Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, Ernesto Jerez reveló los cinco mejores peloteros dominicanos en la MLB 2022 y el primer nombre que mencionó fue el de Albert Pujols. ¿El motivo? Por conectar el jonrón 700 en las Grandes Ligas y unirse a un selecto club de cuatro jugadores con al menos 700 cuadrangulares en la historia de Las Mayores.

Con una temporada en la que alcanzó un récord que ni el mismo Fernando Tatis Jr. pudo lograr, Julio Rodríguez fue el segundo pelotero que escogió Jerez en el Top-5 de los mejores dominicanos en la MLB 2022. Uno de los máximos candidatos a ganar el premio al Novato del Año en la Liga Americana ya escribió su nombre en la historia de la Postemporada al ser el primer jugador de la historia con dos extrabases, incluido un triple, y tres carreras anotadas en las primeras cuatro entradas de un juego de Playoffs.

Sin Tatis Jr. y con Pujols: Los 5 mejores peloteros dominicanos en la MLB 2022 para Ernesto Jerez

A Albert Pujols y Julio Rodríguez, Fernando Tatis Jr. no se les sumó a los cinco jugadores que eligió Ernesto Jerez como los mejores peloteros dominicanos en la temporada 2022, ya que no jugó en la campaña por estar suspendido con 80 juegos al violar la política de la MLB contra sustancias para mejorar el rendimiento. ¿Quiénes son los otros tres jugadores? Así los nombró el famoso narrador de ESPN durante la transmisión del juego New York Yankees vs. Houston Astros del 20 de octubre de 2022.