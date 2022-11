Trea Turner y Carlos Correa, incluidos: Se reveló la lista de jugadores que New York Yankees llamó en la Agencia Libre de la MLB

La Agencia Libre 2023 tiene pinta de que será una para el recuerdo en la Major League Baseball (MLB), con nombres importantes como el Aaron Judge buscando nuevos destinos en, tal vez, otros mercados en la liga.

New York Yankees obviamente se ve afectado por esto, luego de que se confirmó que el jardinero, candidato máximo a ser el MVP de la Liga Americana luego de romper el récord de cuadrangulares de la Liga Americana, rechazó su oferta calificadora.

Pero los Yankees y su billetera confían en que pueden retener a una de las grandes superestrellas del béisbol y, además, agregar más talento a la alineación con una firma importante. Obviamente, ya el teléfono empezó a sonar en el Bronx.

Los jugadores que New York Yankees contactó en la Agencia Libre

La posición de parador en corto parece que será una de las prioridades por parte de New York Yankees en la temporada baja, ya que son varios los agentes libres en esa posición que recibieron el llamado del gerente general de la franquicia, Brian Cashman.

Según reporta Jon Heyman, de MLB.com, los Bombarderos del Bronx preguntaron acerca del valor de Xander Bogaerts (ex Red Sox), Trea Turner (ex Dodgers) y Carlos Correa (ex Twins). Además, Bradon Nimmo, jardinero que estuvo con Mets, también fue sondeado por la franquicia.