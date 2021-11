Si bien no terminó llevándose el premio al Jugador Más Valioso, no caben dudas que la temporada 2021 fue la mejor en la carrera del dominicano Vladimir Guerrero Jr. en la Major League Baseball (MLB), por más que no pudo llevar a Toronto Blue Jays hasta la Postemporada.

Con un promedio de bateo de .311, conectando 48 cuadrangulares, siendo uno de los líderes del certamen, además de anotar 123 carreras y remolcar otras 111, con otros 29 dobles, el centroamericano fue elegido para el Juego de las Estrellas y en el Primer Equipo All-MLB, ganando el premio Hank Aaron y el Bate de Plata.

De vuelta en su país natal, Guerrero Jr. se encuentra preparándose físicamente de cara a los próximos entrenamientos de primavera de cara a la temporada 2022 de MLB, y en diálogo con la radio Z101 Digital, lanzó una amenaza directa a sus rivales directos.

La amenaza de Vladimir Guerrero Jr. de cara a MLB 2022



"Estoy trabajando más duro que el año pasado en la temporada baja. Mi objetivo es llegar en mi mejor condición física a los entrenamientos primaverales y tener una temporada mejor que la que tuve este año, para que pueda ayudar a ganar la Serie Mundial", partió señalando el dominicano.

En ese sentido, Guerrero Jr. agregó sobre sus objetivos para MLB 2022 que "mi meta principal es ayudar a los Azulejos a avanzar a los playoffs y ganar la Serie Mundial. Si me piden que elija entre el premio MVP y la clasificación de los Blue Jays para los playoffs, prefiero que mi equipo se clasifique. Eso es más importante para mí que ganar un premio".