Aaron Judge ha sido uno de los más sólidos de New York Yankees en la MLB 2022, y este dato confirma su poderío al momento de batear.

Aaron Judge es uno de los peloteros más poderosos de la Major League Baseball (MLB), de eso no hay duda alguna. New York Yankees tiene la suerte de contar con su talento en estos momentos, por más que la situación del equipo no sea la mejor.

Todo comenzó de manera perfecta para los Mulos del Bronx. Triunfos por aquí, victorias por allá, pero de un momento a otro la tropa dirigida por Aaron Boone se cayó de forma estrepitosa, y las dudas sobre su favoritismo comenzaron de nuevo.

Sin embargo, a pesar del complicado momento colectivo, 'El Juez' sigue siendo una de las piezas más importantes, sobre todo poderosas. Justamente, un reciente dato revelado muestra cuán poderoso es el toletero norteamericano.

Poder absoluto

Aaron Judge registra la tercera velocidad de salida más alta para un batazo en lo que va de la temporada 2022 de Grandes Ligas, con 118.4 mph. Sin embargo, es el segundo con el promedio más alto en ese mismo departamento con 95.4 mph.

'El Juez' deja clara la fuerza descomunal que desprende con sus batazos, lo que le ha llevado a promediar .295 de avergare, 47 cuadrangulares y 103 rayitas impulsdas con OPS de .1050.