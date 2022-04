Una de las grandes figuras de la Major League Baseball (MLB) y el as de la rotación de los New York Mets, Jacob deGrom, recibió novedades acerca de cuando podría volver a practicar con la pelota. Bolavip te cuenta los detalles.

Lo siguen esperando: New York Mets da actualización acerca de la salud de Jacob deGrom

La Major League Baseball (MLB) sigue esperando, en el inicio de la temporada 2022, el debut de uno de sus grandes lanzadores, además de la gran estrella que tiene New York Mets: el dos veces ganador del premio CY Young, Jacob deGrom.

El veterano ha estado fuera de los entrenamientos desde el primer día de abril debido a una rara lesión en un nervio ubicado entre un músculo y un hueso del hombro, y si bien el parte médico dio que había "evitado una lesión grave", aún no ha vuelto a lanzar.

Tras varios días de incertidumbre acerca del estado de salud de lanzador de los Mets, finalmente este martes 19 de abril se dio un nuevo reporte de que es lo que sucederá en los siguientes días con Jacob deGrom. Bolavip te trae los detalles.

Nuevo parte médico para Jacob deGrom

El dos veces ganador del CY Young ha tenido una carrera cortada de una manera casi constante por las lesiones en los últimos años, en una nueva edición de pensar que hubiese sido un jugador en caso de haberse podido mantener sano.

El as de la rotación de los Mets se someterá este lunes a una resonancia en la zona del hombro, la cual indicará con más exactitud cuanto tiempo estará fuera del campo. A pesar de no tirar una sola entrada en 2022, deGrom aún no está en la Lista de Lesionados.