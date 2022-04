Luego de un flojo arranque de temporada, donde lo vimos tirar de una manera atipica a lo que nos tiene acostumbrados, Gerrit Cole volvió a verse como el as que conocemos en la victoria de su equipo ante Cleveland Guardians.

Festeja New York Yankees: Gerrit Cole rinde en la forma en que su contrato lo indica en victoria ante Cleveland Guardians

Fue un arranque de temporada 2022 de la Major League Baseball (MLB) extraño para Gerrit Cole en la lomita con New York Yankees. El as del conjunto de las pinstripes no se vio efectivo en los primeros encuentros, y tampoco se lo notaba cómodo en el montículo.

En sus primeras 11.1 entradas, el campeón de Serie Mundial con Houston Astros había permitido ocho carreras en nueve imparables, tres de ellos cuadrangulares, y repartido ocho boletos gratis a la primera base, ante poderosas alineaciones como las de Boston Red Sox, Toronto Blue Jays y Detroit Tigers.

Pero Cole se vio totalmente distinto en su última apertura, dominando completamente a Cleveland Guardians y ayudando a los Yankees a conseguir su primera serie barrida en la ciudad del Estado de Ohio desde mayo de 2018.

Gerrit Cole, dominante ante Cleveland Guardians

En lo que fue su cuarta apertura de la temporada, Gerrit Cole volvió a su rol de as y empezó a justificar el gran contrato de nueve años y US$324 millones totales que los New York Yankees le dieron al inicio de la temporada 2020.

Ante Cleveland, Cole lanzó 6.2 entradas sin permitir carreras, repartiendo únicamente cuatro imparables y una base por bolas, y logrando nueve ponches. Si puede mantenerse es este camino, los Yankees estarán a gusto de decir que tienen uno de los mejores lanzadores de todo el beisbol.