Un as de la rotación de Los Angeles Dodgers lanzó un dardo punzante hacia Carlos Correa para que no aterrice en Los Angeles Dodgers de cara a la temporada 2022.

As de los Dodgers enciende polémica sobre Carlos Correa: 'No lo queremos, que se vaya a Yankees'

La Agencia Libre de la Major League Baseball (MLB) está detenida momentáneamente tras el desacuerdo entre el Sindicato de Jugadores y la Oficina del Comisionado con respecto al Contrato Colectivo. Novenas como New York Yankees y Los Angeles Dodgers se han visto afectada por ello.

En el caso del equipo angelino, las salidas de jugadores ha sido mayor con respecto a las nuevas firmas, mientras que los Mulos del Bronx no han concretado ninguna transacción. Sin embargo, tarde o temprano deben solucionarse las diferencias de cara a la campaña 2022.

Una de las piezas de alto calibre que ha sonado para las dos organizaciones es Carlos Correa, pues se trata del agente libre más codiciado del momento. Sin embargo, un peso pesado de los Dodgers no lo quiere en la organización.

Trevor Bauer ataca a Carlos Correa

Trevor Bauer afirmó que en Los Angeles Dodgers no quieren a Carlos Correa, pues los estándares son altos y el boricua no los cumple, además, lo invitó a unirse a New York Yankees, pues tienen un 'largo historial' de jugadores que rompen las reglas, haciendo referencia a la polémica Serie Mundial del 2017.

“No necesitamos a Carlos Correa en los Dodgers. Que se vaya a los Yankees. Tenemos un estándar más alto aquí. Tienen una historia con muchachos que infringen las reglas y no debería ser un problema agregarlo", afirmó Correa según el medio especializado en beisbol, AlBat.