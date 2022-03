La Major League Baseball (MLB) pasa por uno de los momentos más oscuros de su historia, al no llegarse a un acuerdo entre los dueños de las franquicias y la Asociación de Jugadores, extendiendo el lockout y poniendo en peligro la temporada regular.

El comisionado Rob Manfred confirmó esta semana la cancelación de las primeras dos series de la campaña, o, básicamente, la semana inicial de competición, la cual estaba estipulada para arrancar este 31 de marzo con los Pittsburgh Pirates visitando a Saint Louis Cardinals.

En este contexto, un reporte de Andy Martino, de SNY, enunciaba que cuatro dueños fueron los que se opusieron a la oferta final de la MLBPA durante la última sesión, información que fue chequeada luego por The Athletic, dando a conocer los nombres que dejaron a los fanáticos, por ahora, sin el gran pasatiempo de los Estados Unidos.

Las franquicias que se opusieron al nuevo acuerdo colectivo

Según el reporte de Even Drellich en The Athletic, las cuatro franquicias que no votaron a favor del nuevo CBT (Impuesto de Balance Competitivo, por sus siglas en inglés) son equipos que no han ganado un partido de Playoffs en la última década, ni que exceden el tope salarial impuesto por la liga, el cual había una propuesta de subirlo a US$220 millones.

Uno de los grandes debates que tiene la MLB es como hacer que los equipos de mercados más chicos puedan competir con los de más grandes, una lucha que puede justificar el voto de algunos de los dueños en las negociaciones. Estos son los dueños que votaron en contra del CBT, junto con sus equipos y el Payroll de los mismos en el 2021.

Arte Moreno (Los Angeles Angels, Payroll 2021: US$199M)

Bob Castellini (Cincinnati Reds, Payroll 2021: US$144.2M)

Ken Kendrick (Arizona Diamondbacks, Payroll 2021: US$109.4M)

Chris Illitch (Detroit Tigers, Payroll 2021: US$103.9M)