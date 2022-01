Desde su llegada a la Major League Soccer (MLS) en el 2017, el venezolano Josef Martínez se ha convertido en uno de los delanteros más condecorados en la historia de la liga de Estados Unidos, comandando siempre a Atlanta United, equipo en el que le gustaría terminar su carrera.

Así lo reconoció en conversación con The Athletic, donde manifestó que la única vez que estuvo cerca de pedir su salida de la franquicia de Georgia fue en el 2021, luego del público conflicto que mantuvo con el entrenador argentino Gabriel Heinze, y que derivó en el despido del técnico.

Si bien la intención que tiene Martínez, de 28 años, es la de continuar con Atlanta United lo que resta de su trayectoria como futbolista, dejó en claro que pondrá una condición para renovar su vínculo de cara a MLS 2022, que tiene relación con el aspecto económico.

Josef Martínez aclara su futuro: ¿Seguirá en MLS?



"No quiero ir a otro equipo y empezar de cero. Nunca digas nunca, pero si fuera por mí elegiría Atlanta mil veces más. Esta es mi casa. Lo he dicho muchas veces, nadie siente lo que yo siento por este club", partió señalando el goleador histórico de la escuadra de Georgia, añadiendo que "obviamente quiero colgar las botas en Atlanta. Pero no voy a jugar gratis, todo el mundo lo sabe".

Respecto de lo que pide para quedarse en Atlanta, Martínez complementó que "obviamente me gustaría ser el delantero mejor pagado de la liga, pero no quiero 50 millones de dólares por un año. Sólo quiero una mejora salarial y sobre todo, que me garanticen esos años adicionales de contrato. No puedes regalar tu trabajo. Quiero renovar mi contrato y terminar mi carrera aquí".