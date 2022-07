En medio de la temporada 2022 de la Major League Soccer (MLS), este martes 19 de julio, Inter Miami disputará un partido amistoso internacional, recibiendo al Barcelona, en Fort Lauderdale, que contará con varias de sus principales figuras, entre ellas, el mediocampista Sergio Busquets.

Si bien se confirmó que no va a estar presente la nueva contratación de los culés, el polaco Robert Lewandowski, el equipo dirigido por Xavi Hernández sí contará con el grueso de su plantel para comenzar su preparación para la próxima temporada, a nivel local y continental.

De cara al amistoso que sostendrá Barcelona ante Inter Miami, Busquets fue consultado por su parecer respecto de la MLS, y aseguró tener un vasto conocimiento de la liga estadounidense, en específico, desde que estuvo su ex compañero David Villa, jugando para New York City FC.

El "guiño" de Busquets a MLS



"Siempre me ha gustado mucho la MLS, desde que vino a jugar David Villa, y desde entonces la he seguido bastante cuando he podido por el tema del cambio de horario", aseguró el volante español, que un par de meses atrás rechazó ofertas para jugar en esta competición.

Ahora, cuando se le pregunta a Busquets si está dispuesto a llegar a MLS tras su paso por Barcelona, respondió que "no descarto nada. Es verdad que es mi último año de contrato y todo el mundo lo sabe, pero me centro en acabar bien este año. Siempre he dicho que me gusta mucho venir a Estados Unidos y la liga. En un futuro se sabrá, todavía no hay nada y es demasiado pronto".