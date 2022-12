Es verdad que en la actualidad, Sergio Busquets está 100 por ciento enfocado en su papel con la Selección de España que sigue con vida en el Mundial de Qatar 2022; sin embargo, volvió a realizar declaraciones que le acercan a una opción de llegar a la Major League Soccer (MLS).

Desde hace un buen rato que su nombre está siendo vinculado a la liga de Estados Unidos, y específicamente al Inter Miami, equipo donde firmaría cuando finalice su vínculo con Barcelona, en junio de 2023.

Y si bien el propio Busquets no ha dicho explícitamente que jugará en MLS el 2023, en conversación con la radio Cadena SER, confirmó que si bien le gusta la idea de llegar a América, recién definirá su futuro comenzando el próximo año.

Busquets vuelve a "guiñarle el ojo" a MLS



"Sé que es mi último año pero siempre me he pronunciado: no tengo nada firmado. Sobre febrero me gustaría tenerlo claro y decidir. Siempre he dicho que me gusta Estados Unidos, sobre todo Miami, pero a partir de ahí no he llegado a ningún acuerdo con ningún club. Ni con otras ligas. El primero que lo tenga que saber será mi club. Si lo tuviera decidido, lo diría", indicó Busi.

Busquets es uno de los nombres más bombásticos que en las últimas semanas ha sido vinculado al Inter Miami para MLS 2023, junto con el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez, el portugués Cristiano Ronaldo y su compatriota Cesc Fábregas.