El mexicano Héctor Herrera ha dejado claro que no llegó al balompié estadounidense para pasear, sino para ser competitivo y aspirar por títulos.

La Major League Soccer (MLS) atraviesa por semanas dulces para el prestigio y crecimiento de la categoría, proyectándose de forma internacional tras la llegada de figuras de alto calibre a diversas instituciones, como el arribo del mexicano Héctor Herrera a Houston Dynamo.

Con amplia experiencia en Europa, Herrera se prepara para afrontar un nuevo reto en su carrera, esta vez en Norteamerica, siendo él uno de las más recientes jugadores de prestigio en sumarse a la experiencia del balompié estadounidense.

Justamente, su fichaje despertó la atención de los medios, por ello, en conferencia de prensa reveló qué espera exactamente de su paso por el Dynamo, recalcando que desea ganar para obtener títulos.

Héctor Herrera habla

“Creo que el proyecto, el futuro que nos espera es muy grande y estoy aquí para ganar títulos. Creo que he llegado a mi mejor momento, donde todavía puedo dar lo mejor de mí, donde puedo ayudar al equipo a llegar a lo más alto, a ganar, y creo que lo principal que me motivó a tomar esta decisión, venir a este gran club, es la ambición", aseguró Herrera.

Para finalizar, el azteca ex Atlético de Madrid declaró qué tiene para ofrecer a Houston Dynamo: “Puedo ofrecer lo mejor de mí para este proyecto, y no en unos años [cuando] ya no podría dar lo mejor de mí en el campo”.