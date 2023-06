Está decidido. Inter Miami entró a la órbita del fútbol mundial por todo lo alto y luego de confirmar la llegada de Lionel Messi para la MLS 2023, el equipo, cuyo uno de los dueños es David Beckham, tendría en carpeta ir por Angel Di María. ¡Lo dijo Fabrizio Romano!

Todo parece indicar que la premisa del Inter Miami es formarle un equipo a Leo Messi con jugadores conocidos. En la MLS ya se instaló la narrativa que Sergio Busquets sería el primer refuerzo tras el anuncio de la llegada del capitán de la Selección Argentina. ¿Y también se suma Di María?

Luego de una temporada 2022-23 que lo tuvo con ocho goles y siete asistencias en todas las competiciones que jugó Juventus, Championes Legue, Serie A, Europa League y Copa Italia, Angel Di María anunció su salida del equipo italiano con un emotivo mensaje. ¿Hora de jugar con Leo Messi en Inter Miami?

“Ha llegado el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo para que el club siga ganando títulos, aunque no lo hayamos logrado. Me voy con el sabor amargo de la derrota, pero también con la felicidad de llevar conmigo a muchos amigos de este maravilloso vestuario al que pertenecí”, publicó Di María en su cuenta de Instagram y la información sobre el interés del nuevo equipo de Messi estaba por llegar.

Inter Miami considera firmar a Ángel Di María tras la llegada de Messi

Luego de que el mismo Lionel Messi confirmara que va a jugar en Inter Miami, Fabrizio Romano, el periodista que da las bombas sobre los fichajes en el fútbol de Europa, publicó que “Inter Miami está considerando fichar a Ángel Di María como agente libre, según lo dicho por César Luis Merlo, entienden que están informados sobre las condiciones del trato. Europa sigue siendo la prioridad, el Benfica está en eso. Mientras tanto, Inter Miami sigue insistiendo en fichar a Sergio Busquets”.