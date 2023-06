La MLS y el Inter Miami espran con ansias la firma oficial de Lionel Messi para que se convierta en el gran refuerzo del 2023 y, aunque ha recibido declaraciones que lo apoyan en su nuevo equipo, una figura del la liga de Estados Unidos se le plantó a Leo: “No importa quién esté en los otros equipos”.

Messi deja el fútbol de Europa, por ahora, tras ganar siete balones de oro y seis botas de oro. La llegada del capitan de la Selección Argentina ha generado un impacto inmediato en Inter Miami y la MLS al punto que lo pusieron por encima del mismísimo LeBron James.

Pero… No todos son elogios. Luego de la amistosa advertencia de Tyreek Hill, estrella del fútbol americano de la NFL, porque ahora Miami tendrá dos números 10, uno de los periodistas más reconocidos de ESPN dijo una duras palabras sobre presente de Lionel Messi para empezar a preparar las declaraciones de una figura de la MLS. No todos lo reciben con los brazos abiertos.

Mientras que Carlos Tapa Nava, periodista de ESPN, sostuvo que “Lionel Messi viene a Estados Unidos para jugar con el InterMiami CF en la MLS. Tremendo golpe publicitario para la liga. Ojalá Messi llegue realmente a jugar. Fui a verlo con el PSG hace un mes y solo caminaba en la cancha”, Carlos Vela le habló fuerte y claro al argentino.

Figura de la MLS se le plantó a Messi: ‘No importa quién esté en los otros equipos’

Los Angeles FC es el actual campeón de la MLS y marcha en la tercera posición de la Conferencia Oeste. Carlos Vela no ha tenido la mejor temporada con cuatro goles y 5 asistencias en 14 partidos. Sin embargo, al delantero mexicano le preguntaron sobre la llegada de Lionel Messi al Inter Miami luego de la derrota 0 – 4 del LAFC el 10 de junio de 2023 y no dudó en reconocer la importancia del arribo de Leo. Pero… A la vez se le plantó al 10 de la Selección Argentina.

“Creo que es una gran noticia para la liga, para todos los equipos y jugadores, pero yo sigo pensando que nosotros seguimos siendo los que queremos ganar el título, los que estamos trabajando para repetir el campeonato y no importa quién esté en los otros equipos. Simplemente lo tomamos como algo bueno para la liga y para todo lo que rodea la MLS, pero los planes no cambian”, dijo Vela sobre Messi en conferencia de prensa. El primer duelo entre estos dos delanteros se daría el 3 de septiembre en el partido Los Angeles FC vs. Inter Miami.

*Ver video desde 0:40.