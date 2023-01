Brooklyn Nets empezaba a encaminar una serie de victorias que lo hacía contendiente en la Conferencia Este, Kevin Durant y Kyrie Irving se alejaban de las polémicas y brillaban en las duelas, pero KD se volvió a lesionar, y lo último que sabe de su lesión trae alivio para LeBron James y Los Angeles Lakers.

En el juego Miami Heat vs. Nets del domingo 8 de enero de 2022, los 104 kilogramos de peso de Jimmy Butler cayeron sobre la rodilla izquierda de Durant y la estrella de Brooklyn tuvo que salir del partido por un esguince interior de rodilla.

Se conoció la gravedad de la lesión de Kevin Durant y tras las dos primeras semanas de recuperación llegaron novedades. Según Shams Charania, del portal The Athletic, KD progresa de manera correcta los tiempos planeados de recuperación y será reevaluado en dos semanas.

¿Y qué tienen que ver LeBron James y Los Angeles Lakers? En el calendario de los Brooklyn Nets aparece el equipo liderado por ‘El Rey’ el lunes 30 de enero en un juego que se disputará a las 19:30 ET en el estadio Barclays Center. Todo apunta a que el duelo Kevin Durant vs. LeBron continuará con la tendencia de no darse hace un buen tiempo en las duelas de la NBA.

Alivio para Lakers: Lo último que se sabe de la lesión de Kevin Durant en la NBA

Según lo último que se sabe de la lesión de Kevin Durant en la NBA, será reevaluado en la semana del 6 al 10 de febrero de 2023, KD no estará en el juego Los Angeles Lakers vs. Brooklyn Nets del 30 de enero. La última vez que LeBron James jugó contra Durant fue el 25 de diciembre de 2018 ¿Aivió para ‘El Rey’? Por lo menos el equipo californiano no jugará contra la estrella rival en la busqeda por ingresar a las posiciones que pelean por los Playoffs en la Conferencia Oeste.