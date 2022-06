Boston Celtics se rinde ante Stephen Curry tras Juego 4 de NBA Finals 2022: 'Hay jugadas en que no se le puede defender'

Durante las Finales de la National Basketball Association (NBA), todo parecía indicar que Boston Celtics había sabido controlar los embates de la máxima figura de Golden State Warriors, el base Stephen Curry; sin embargo, todo se les derrumbó en el cuarto partido.

El Chef se quedó con el encuentro y se apropió del TD Garden, registrando la friolera de 43 puntos (53.8 por ciento de acierto, 50% en triples), 10 rebotes y cuatro asistencias, poniendo la serie igualada por 2-2, y generando la resignación en todo el Orgullo Verde.

Prueba de ello es el entrenador de Celtics, Ime Udoka, que en conferencia de prensa, se rindió a los pies de Curry y su actuación en el Juego 4 de NBA Finals 2022 y explicó que si bien cometieron errores durante el lance, no fueron capaces de controlar al base de Warriors.

Boston Celtics se rinde ante Stephen Curry



"El número de sus intentos de tres puntos es el que no nos gusta, tiró catorce veces y nueve de ellas en la primera mitad. Pero defendimos muy bien en algunos triples. Estaban bien cerrados, si los conecta no hay nada que hacer. Algunos de sus tiros fueron una locura, esos no se pueden defender", aseguró el entrenador.

De todas maneras, y junto con admitir que "es mérito de ellos (Warriors), sabíamos que sería difícil", Udoka confía en que Boston saldrá victorioso este lunes, en el Juego 5 de NBA Finals 2022, en San Francisco, señalando que "sabemos que podemos hacerlo. Vamos por una victoria fuera de casa. Por mucho que nos gustaría tomar el camino más fácil, hay que dar mérito a los Warriors. Nosotros ya lo hicimos en Miami y en Milwaukee".