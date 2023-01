¿Llegó la salvación de Los Angeles Lakers? Antes de la fecha límite de intercambios, jueves 9 de febrero de 2023 a las 15:00 ET, de la temporada NBA 2022-23, el equipo californiano anunció un nuevo refuerzo que debutaría esta misma semana. ¡Buenas noticias para LeBron James!

La llegada de Rui Hachimura a los Lakers ha tenido la aprobación de los expertos como Sam Quinn, del portal CBS Sports, quien sostuvo que es una incorporación de bajo riesgo y alta recompensa, ya que contará con jugadores como LeBron y Anthony Davis que le crearán juego y atraerán marcas en el poste bajo.

Hachimura, quien fue catalogado como el ‘Michael Jordan japonés’ por Colb, productor de redes sociales del portal SBNation (Nación), lleva cuatro temporadas en la NBA y en la presente campaña promedia por juego 13 puntos, 4.3 rebotes y una efectividad del 48.8% en tiros de campo. El debut junto a LeBron James en Los Angeles Lakers estaría más cerca de lo esperado.

Si bien es cierto que no estará presente para el juego contra Los Angeles Clippers del martes 24 de enero de 2023 a las 22:00 ET, Lakers tiene altas expectativas en Rui Hachimura al considerar que su potencial aún no se ha visto por completo en la NBA debido a que Washignton Wizards priorizó darle juego tanto a Kyle Kuzma como a Deni Advija.

Buenas noticias para LeBron: Se reveló cuándo debutaría el nuevo refuerzo de Lakers en la NBA

Según informó Jovan Buha, del portal The Athletic, Rui Hachimura se hará la revisión médica el 24 de enero y de pasar los exámenes pertinentes podría debutar junto a LeBron James en el juego Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs del miércoles 25 de enero del 2023 a las 22:30 ET.