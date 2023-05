Luego de la derrota en el Juego 4 ante Los Angeles Lakers, el ex jugador y hoy analista de la cadena TNT, no dudó en afirmar lo que ocurrirá con los de San Francisco en esta serie.

Golden State Warriors está a una derrota de quedar eliminados de NBA Playoffs 2023, y no poder defender el título conseguido en 2022, cortesía de Los Angeles Lakers, en algo que esperan algunos críticos como Charles Barkley.

No es para nadie un misterio, la animadversión que siente el ex jugador y hoy analista de la cadena TNT por la franquicia de San Francisco, la más ganadora de la última década, con cuatro campeonatos en ocho años.

Y tras la derrota de Warriors en el Juego 4 de NBA Playoffs 2023, a manos de los Lakers, Barkley no dudó en sentenciar el futuro de Stephen Curry y su equipo, asegurando que "están cocinados". Y no fue lo único.

Barkley sentencia el futuro de Warriors en Playoffs



"Esta serie ha terminado. Los Lakers hicieron un trabajo fabuloso al hacer que Steph y Klay (Thompson) funcionaran. Los están atacando, saben que esos son los dos tipos de los que deben preocuparse", agregó Chuck.

Pero Barkley no quedó allí y agregó en su crítica que "los Warriors están cambiando todo, personalmente pensé que Steph y Klay se cansaron. Me encanta que los Lakers no los dejen correr de un lado a otro de la cancha y simplemente disparar".