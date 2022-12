Una de las mejores franquicias que tiene hasta el momento la temporada 2022-23 de la National Basketball Association (NBA) es sin dudas los Boston Celtics. Y mucho de eso se debe a lo que han hecho sus dos jóvenes figuras, Jayson Tatum y Jaylen Brown.

El escolta y el alero han hecho estragos ante todos sus rivales, anotando y defendiendo de manera elite, repartiéndose todas las tareas de su equipo. Esto hace que a muchos les recuerde a lo que fueron Michael Jordan y Scottie Pippen en Chicago Bulls, un duo que jugaba en las mismas posiciones y tenía características parecidas.

Promedios muy parecidos para ambas figuras; 31.1 puntos, 8.1 rebotes y 4.1 asistencias para Tatum. Mientras tanto, Brown es una versión un tanto desmejorada, pero igual de impresionante, con 27 puntos, 7.2 rebotes, 3.4 asistencias y un mejor porcentaje de efectividad en tiros de campo (49.3% vs. 47.7%).

Esta pareja ya llevó a los Celtics hasta las Finales de la NBA la campaña pasada, donde perdieron con Golden State Warriors. Pero durante ese año, había rumores sobre posibles salidas tanto de un Jay como del otro. Ahora, Tatum reacciona a ambas situaciones.

Jayson Tatum, sobre la comparación con Jordan y Pippen

“El año pasado querían intercambiar a uno de nosotros, ahora dicen Mike y Scottie. No somos tan malos como decían, pero no somos tan buenos como Mike y Scottie”, dijo Jayson Tatum de acuerdo a Jared Weiss, reportero de the Athletic.