¿Hora de preocuparse? Los Angeles Lakers no solo perdió el Juego 5 contra Golden State Warriors y deberá ganar el sexto partido para no tener que jugar un Juego 7 en las semifinales de los NBA Playoffs 2023. En el equipo liderado por LeBron James se encendieron las alarmas porque Anthony Davis no pudo terminar el encuentro del 10 de mayo y lo que le sucedió fue tan grave que tuvo que salir en silla de ruedas.

Como bien lo dijo Draymond Green en su podcast del portal El Volumen, cualquier golpe en la cabeza puede cambiar la vida de una persona para siempre. Justo un impacto en esta zona fue lo que le sucedió a Davis durante la derrota de Lakers contra Warriors. Hay novedades positivas para el Juego 6 del viernes 12 de mayo a las 22:00 ET.

Transcurría el último cuarto de la victoria de Golden State Warriors contra Los Angeles Lakers por 121 a 106 puntos cuando el codo de Kevon Looney impactó la cara de Anthony Davis y tal fue el golpe que AD tuvo que ser asistido con una silla de ruedas en su trayecto al vestuario del equipo liderado por LeBron James.

Con Davis: La lista de lesionados de Lakers para el Juego 6 vs. Warriors

Con el contexto que Anthony Davis evitó una conmoción cerebral y no se contempla un escenario en el que no esté disponible para el Juego 6 entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors, el entrenador Darvin Ham confirmó que AD no entró al protocolo de conmoción de la NBA, pero sí estará en la lista de lesionados.

“Él lo está haciendo muy bien. No está en el protocolo. Mañana (12 de mayo de 2023) figurará como probable”, dijo Ham sobre AD en conferencia de prensa. En consiguiente, la lista de lesionados de los Lakers para el juego 6 contra Warriors y Stephen Curry se compone, por ahora, de Anthony Davis en estado probable.