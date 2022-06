Unas Finales de la NBA 2022 mucho más parejas de lo que algunos tal vez hubiesen pensado. Golden State Warriors demostró una vez más por qué son la última gran dinastía de la mejor liga de baloncesto del planeta, al vencer en seis partidos a Boston Celtics.

Así, consiguieron su cuarto anillo en ocho temporadas y ratifican el dominio en la NBA. Para llegar allí, la franquicia tuvo un camino en donde siempre terminó por definir la serie en su casa, en el flamante Chase Center. En las Finales, eso no sucedió.

Tuvieron que liquidarlo en el TD Garden, o al menos así les salió. Allí, Stephen Curry se lució una vez más y finalmente pudo ganar el esquivo premio de MVP de Finales que tanto había anhelado. Se le negó en las tres ocasiones anteriores, pero ahora fue merecido. El base ayudó a causar una hermosa sensación en la opinión de Draymond Green.

Draymond Green y la mejor sensación del mundo

"Estaba un poco confundido. Porque no me lo esperaba. Los boos y que la gente te grite es esperable, pero nunca que 21.000 personas me estén gritando, 'Púdrete Draymond'. Y luego, cuando estoy corriendo, desde el costado escucho 'Púdrete imbécil". Y estoy como 'wow'", comenzó comentando Green en el show de JJ Redick, The Old Man & The Three.

"Solía no haber mejor sensación que ir a la cancha de tu rival y callar a la hinchada. Pero, ¿callar a esos imbéciles? Eso se llevó la torta. Porque gritaron tanto en el juego 3. En el juego 6 sabías que intentaban hacer un canto como, 'Vamos Celtics', pero podría ser un estadio de G-League (por el silencio). Ahora, la mejor sensación del mundo, es ir al TD Garden de los Boston Celtics y silenciar a su hinchada, no hay nada mejor", terminó, con risas de todos los presentes.