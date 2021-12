La National Basketball Association (NBA) tiene en los Golden State Warriors a uno de sus grandes protagonistas de la temporada 2021-22, donde no paran de ganar y jugar bien, con un Stephen Curry en uno de los mejores momentos de su carrera.

El base promedia 27.1 puntos, 5.4 rebotes y 6.0 asistencias por partido para liderar a su franquicia a un récord de 25 victorias y seis derrotas que los tiene segundos en la Conferencia Oeste. Lo más aterrador es que pueden ser aún mejores con la inminente vuelta de Klay Thompson.

Recientemente, el Splash Brother fue removido del roster de la G-League, ya que está casi listo para retornar al equipo. Todavía no hay fecha exacta, pero se estima que para comienzos de 2022. Sin embargo, Draymond Green está preocupado por el estado mental de su compañero.

Klay Thompson y la preocupación de Draymond Green

"Estoy en el momento, concentrado, trato de no anticiparme a eso, intento dejarlo trabajar de su manera. Una cosa que sé sobre estar lesionado... empiezas a sentir la anticipación de todos a tu alrededor cuando se acerca tu vuelta, y la realidad es que no creo que deba sentir eso. No considero realmente que eso es justo para él y su proceso, su estado mental. Puede que no esté mentalmente listo, ¿cierto? Su cuerpo puede estar genial, pero ¿está preparado para mañana?, puede que no", dijo Green a NBC Sports.

Luego de dos años de inactividad, los planteos del defensor del año en 2017 son válidos, aunque Klay ya ha dicho que no tiene miedo de volver a lastimarse. "No quiero que sienta esa ansiedad y presión que sé que viene cuando todos dicen 'oh está por volver. Oye Klay ¿has vuelto?' Esa ansiedad pesa. Así que no, no anticipo su regreso, pero si estoy emocionado al respecto. Cuando pongan una fecha, la anticiparé. Hasta entonces, trataré de mantener mis esperanzas muy moderadas", terminó Draymond.