Este fin de semana del 18 y 19 de febrero se disputará el All-Star Game y sus diferentes eventos de habilidades. En el Concurso de Volcadas, la leyenda de la NBA, Karl Malone, fue elegido como uno de los jueces.

Malone es conocido por ser uno de los jugadores más exitosos en pasar por Utah Jazz, donde hizo una gran dupla con John Stockton. Además de esto, fue parte del equipo de los Estados Unidos conocido como el Dream Team que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992.

Sin embargo, no es todo color de rosas para el tercer máximo anotador de la historia de la liga. Antes de llegar a la NBA cometió una acción que lo pudo dejar si carrera si no fuese porque Gloria Bell y su familia decidieron no presentar cargos en su contra.

¿De qué se lo acusa a Karl Malone?

En 1984, mientras transitaba su carrera como estrella del baloncesto en la Universidad de Louisiana, Karl Malone, con 20 años, dejó embarazada a la mencionada Gloria, que tenía apenas 13 años de edad. Ese “error”, como lo llama el propio Malone, produjo un hijo llamado Demetress que el propio Karl negó a reconocer por muchos años.

Poco antes de que se produjera la apelación debido a que el jugador no quería pagar una pensión para su manutención de 125 dólares por semana, se prestó a llegar a un acuerdo extrajudicial dando a los Bell una cantidad de dinero que no trascendió. Los análisis de sangre que se hicieron arrojaban una compatibilidad de más de 99% de que el hijo era suyo.

A pesar de que la mayoría del público lo acusa de pedofilia, Malone nunca recibió ningún tipo de repercusión penal por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 17 años, la edad de consentimiento del Estado de Louisina en ese momento.