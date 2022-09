Uno de los temas que más opiniones genera dentro de la National Basketball Association (NBA), es la posibilidad de que Los Angeles Lakers pueda intercambiar al base Russell Westbrook para la próxima temporada, algo que le hace ruido a jugadores como Draymond Green.

Asi lo expresó el astro de Golden State Warriors, invitado al podcast Checc'n In, quien al ser consultado por la situación del jugador de 33 años, no dudó en criticar al cuadro angelino por buscar deshacerse de sus servicios, tomando en cuenta que firmó por un salario de $47 millones de dólares para el siguiente certamen.

"¿Quién no preguntaría por Russell Westbrook? Estarías loco si no preguntaras por él", partió señalando Green, para luego opinar que el motivo por el cual el base no tuvo buena temporada NBA con los Lakers, fue porque "no encaja" con estrellas como LeBron James y Anthony Davis.

Green critica a Lakers por querer intercambiar a Westbrook



"Es un ajuste terrible. Creo al 100 por ciento que el ajuste es terrible. No creo que puedas hablar con Russell Westbrook en este momento y él no pensaría que el ajuste es terrible", agregó la estrella de los Warriors.

En ese sentido, Green insiste en que "el hecho de que el ajuste sea terrible no significa que no lo hagas, porque ¿adivina qué? Si lo haces y funciona, entonces obtienes un campeonato. Entonces, si puedes conseguir a Russell Westbrook , hazlo y trata de hacer que eso funcione porque si funciona, ¿quién te va a detener?".