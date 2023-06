La permanencia de Draymond Green en los Golden State Warriors depende enteramente de él. Su contrato con el equipo expiró pero tiene una opción de jugador para extenderlo por la temporada 2023-24 a cambio de US$27 millones y medio de dólares. El exjugador de la NBA JJ Redick opinó al respecto.

A lo largo de sus 15 temporadas en la NBA, Redick promedió 12,8 puntos, dos asistencias y dos rebotes por juego y se desempeña hoy como periodista y analista de la NBA en televisión.

Draymond Green fue el Jugador Defensivo del Año de la NBA en 2017 (lideró la liga en robos), fue elegido cuatro veces para el Juego de las Estrellas y tiene actualmente 33 años.

La advertencia de Redick a Warriors por Draymond Green

Al ser consultado en el programa First Take de ESPN sobre si los Warriors podrían competir por un título sin Green en el equipo el año que viene, Redick fue contundente: “Absolutamente no“. Green promedió 6,3 rebotes defensivos, un robo y 0,8 bloqueos por partido esta temporada.

“Draymond es muy importante para todo lo que hacen, en ambos lados de la cancha. Defensivamente, específicamente, lo que vimos el año pasado fue una defensa que no era de élite de los Golden State Warriors, los vencían demasiado en el punto de ataque, cometían demasiadas faltas, rondaron el puesto 15 durante toda la temporada en rating defensivo y, sin embargo, Draymond Green tuvo otra temporada defensiva de élite”, dijo Redick.

“Él es el ancla de esa defensa. Cuando los Golden State Warriors han competido, es porque han tenido una gran defensa. Lo pierdes y realmente no hay forma de reemplazarlo, no ganarás un campeonato de la NBA”, sentenció Redick.