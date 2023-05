Empezaron las conferencias de prensa de despedida para Golden State Warriors luego de la dura eliminación contra Los Angeles Lakers en las semifinales de los NBA Playoffs 2023 y la autocrítica dijo presente con Steve Kerr. Uno de los señalados por el entrenador de Stephen Curry y compañía fue Draymond Green.

Los Warriors habían conformado un plantel que, en los papeles, tenía aspiraciones a ser contendiente en los Playoffs, pero ni siquiera jugaron el primer partido y el vestuario sufrió un golpe del cual nunca se recuperaron. Green le pegó un puño a Jordan Poole en un entrenamiento de la pretemporada.

Steve Kerr no dudó en admitir que el problema entre Green y Poole fue una de las grandes causas del fracaso de Golden State Warriors en la temporada NBA 2022-23. “No hay forma de ocultarlo. El incidente con Draymond y Jordan jugó un papel en eso. Es difícil que eso no afecte a un equipo”, señaló el entrenador de los Dubs en conferencia de prensa.

La firme respuesta de Green a Kerr por señalarlo del fracaso de Warriors

Draymond Green fue uno de los invitados en la transmisión ‘El Mundo de Stephen A’, de ESPN, para el Juego 1 Los Angeles Lakers vs. Denver Nuggets y la estrella de Warriors admitió que Steve Kerr tenía razón sobre las consecuencias que trajo su golpe a Jordan Poole. “No estamos jugando en este momento, porque cuando hablas de las faltas, cuando hablas de todo el desliz que tuvimos como equipo en el camino, no poder unirnos”, dijo la estrella de Golden State Warriors y la respuesta al entrenador de los Dubs iba a llegar en 3, 2, 1…

Stephen A. Smith le preguntó a Green qué pensaba sobre los comentarios de Kerr en los que afirmó que lo quería de regreso en el equipo a pesar de haber comprometido la temporada de los Warriors con el puño a Poole. Draymond no dudo con una firme respuesta al entrenador de Golden State: “Primero que todo estoy agradecido de que haya hablado de mi al decir que si no estoy ahí, no hay posibilidades para un campeonato. Eso significa el mundo para mí. He batallado junto al entrenador Kerr por nueve años y ha sido un viaje increíble. Pero estoy aún más agradecido porque haya hablado de la confianza que se perdió y de lo que se comprometió porque para mí me permite finalmente dejar eso atrás y avanzar. Aprendí tanto del entrenador Kerr este año (…) Me habló mucho de liderazgo y estoy agradecido“.