Así como es en la cancha lo es a la hora de declarar. Draymond Green no se guarda nada cuando entrega unas declaraciones y menos si se trata de elegir el mejor quinteto de la historia y el jugador que es el Michael Jordan en la era de LeBron James en la NBA.

A la hora de elegir los jugadores que cambiaron la forma en la que se jugaba en la NBA son pocos los candidatos que pueden llegar a tener un consenso masivo y, aunque muchos pensarían que el dominio de LeBron en los últimos 19 años sería la elección de Green sobre quién es el Michael Jordan de la era moderna, no fue la estrella de Los Angeles Lakers a quien escogieron.

No es la primera vez que no eligen a LeBron James como el Jordan de la actual NBA, Kevin Garnett se decantó por otro jugador y, como si fuera poco, un analista experto se animó a explicar por qué ‘El Rey’ no cambió el juego del mejor baloncesto del mundo.

De las jugadas imposibles a los triples que nadie se imaginaba. Draymond Green participó del programa ‘Tirando Huesos’ de Uninterrupted (Ininterrumpido) y eligió quién es el Michael Jordan de la era de LeBron James en la NBA. ¡No escogió a ‘El Rey'!

Draymond Green elige quién es el Michael Jordan en la era de LeBron James

“Ves a estos niños entrar y es como si Steph fuera MJ. Ya sabes, como si todos quisieran disparar los tres largos. Entras en el gimnasio y ves niños pequeños, jodidamente hablando en jerga desde unos 40 pies de distancia. Pero ese es el efecto de Steph Curry y Klay Thompson”, sentenció Draymond Green.