No es por exagerar y los mismos protagonistas lo confesaron en la NBA. El 5 de octubre de 2022 se vivió una pelea entre Draymond Green y Jordan Poole durante un entrenamiento que estuvo a punto de acabar con el Big-3 de Stephen Curry en los Dubs.

Mientras que Steve Kerr catalogó como “la mayor crisis que hemos tenido desde que soy el entrenador aquí”, Curry sostuvo el golpe de Green a la cara de Poole fue uno de esos “momentos que pueden hacer o deshacer un equipo y mi trabajo es no dejar que eso nos destruya”. La situación fue más que grave y Draymond lo contó todo.

En medio del contexto que a Jordan Poole lo renovaron por cuatro años y $128 millones de dólares hasta el final de la temporada 2026-27 y que Golden State Warriors aun no contempla la máxima extensión de contrato que estaría pidiendo Draymond Green por US$138.4 millones y cuatro años, se dio la pelea que pudo acabar con el Big-3 de Stephen Curry, Klay Thompson y Green en los Dubs.

A pesar que Draymond Green no fue suspendido, pero sí sancionado de manera económica, las declaraciones que llegaron unos meses después de la pelea con Poole no aseguran la continuidad del compañero de Curry. Así que nada mejor que conocer cómo empezó el conflicto que podría marcar un antes y un después en la historia moderna de los Dubs.

Green reveló el motivo de la pelea con Poole que casi acaba con el Big-3 de Curry en Warriors

“Hay momentos en los que entras al gimnasio de baloncesto y es un santuario para muchos de nosotros. Caminas en esa cancha y te pierdes en el juego, te pierdes y durante esa hora, hora y media te pierdes en el juego. Y hay momentos en la cancha en los que simplemente no hace eso. Ese día, esa semana, estaba lidiando con algo muy pesado en mi vida. No quiero compartir exactamente qué es eso, pero ese día no pude perderme en esa práctica. Y como no pude perderme en esa práctica, pasó todo lo que sucedió en el campamento. Ya estoy en diez”, confesó Draymond Green en el podcast Stephen A. Smith sobre la pelea con Jordan Poole que pudo acabar con el Big-3 de Stephen Curry en Golden State Warriors.