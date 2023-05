Golden State Warriors buscará evitar la eliminación en los Playoffs de la NBA en una serie donde las cosas no han caído para su lado, y si para un sorprendente conjunto de Los Angeles Lakers.

Si bien se esperaba que no llegué a jugar el sexto partido, todo parece indicar que Anthony Davis finalmente podrá formar parte con su equipo de un juego que podría definir el futuro de los de Darvin Ham.

Quien salió a opinar acerca de la más que probable confirmación de que Davis jugará el sexto partido fue uno de sus rivales en su podcast. Bolavip te cuenta acerca de los dichos de Draymond Green sobre la situación.

Draymond Green, preocupado por la salud de Anthony Davis

“Escuché que se espera que juegue mañana, por lo que estoy feliz. Nunca quieres jugar contra un equipo que no está en su mejor momento, que no está en su máxima capacidad”, dijo Draymond Green en el episodio del jueves de su podcast sobre Anthony Davis.

"Simplemente, no juegues con esas heridas en la cabeza, hombre. Son serios. Vi a mucha gente riendo y hablando. Es un golpe en la cabeza. Un pequeño golpe en la cabeza puede cambiarlo todo en tu vida. Así que no entiendo muy bien el chiste. No lo entiendo del todo. Estás arriesgando tu vida porque una lesión puede cambiarlo todo", cerró preocupado.