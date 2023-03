Fue uno de los movimientos más sorpresivos que se generó en el cierre del Trade Deadline 2023 en National Basketball Association (NBA), como es el traspaso del pivot James Wiseman, desde Golden State Warriors hacia Detroit Pistons.

Un intercambio llamativo, tomando en cuenta que el jugador de 21 años fue elegido en el segundo puesto del Draft 2020 por la franquicia de San Francisco, y era considerado el futuro del equipo, mas las lesiones impidieron su crecimiento.

A tres semanas de consumado el traspaso, el dueño de los Warriors, Joe Lacob, fue entrevistado por The Athletic sobre la salida de Wiseman y dejó un mensaje que puede ser tomado como "un recado" para el entrenador Steve Kerr.

El "recado" del dueño de Warriors a Steve Kerr por Wiseman



"Creo que James es un jugador joven realmente bueno y no vamos a tener muchas oportunidades de reclutar a un muchacho así de nuevo. Seamos honestos. Realmente no tuvo ninguna oportunidad. En parte es su culpa. En parte es mala suerte. Y en parte nuestra culpa por no jugar con él lo suficiente. No tendremos la oportunidad de obtener un gran talento como él muy a menudo", afirmó el ejecutivo.

Sin embargo, el dueño de Warriors enfatizó sobre el caso Wiseman que "por mucho que adore al chico, no puedo anular lo que deciden nuestros encargados de operaciones de baloncesto, entrenadores y jugadores. Sintieron que era lo correcto. Así que es una cuestión de consenso. Somos ‘nosotros’, no somos ‘yo’. Y vamos a hacer lo mejor para nuestro equipo. Sentimos que mejoraría nuestro equipo a corto plazo".