Si bien Golden State Warriors lograron una victoria aplastante en casa por 132-95 ante San Antonio Spurs, su presente en la actual temporada de National Basketball Association (NBA), ha sido más que irregular, y uno de los jugadores apuntados por su nivel es James Wiseman.

El pivot de 21 años, número 2 del Draft 2020, que esta campaña regresó a la actividad, luego de una grave lesión que le mantuvo un año y medio fuera de las canchas, y pese a las altas expectativas que había, ha estado lejos de estar en buena forma.

Sin embargo, en lo que va de NBA 2022-23, apenas ha aportado con 6.8 puntos, 3.8 rebotes y una asistencia en 11 partidos disputados, algo que los Warriors ven como preocupante, y que les obligó a tomar una drástica decisión con Wiseman.

Warriors sorprende y toma drástica decisión con Wiseman



Según reporta Kendra Andrews, de la cadena ESPN, el jugador de 2.13 metros de altura ha sido enviado hasta la G-League, donde jugará para Santa Cruz Warriors, filial del equipo principal, en los próximos 10 días, por orden expresa del entrenador Steve Kerr.

"No veo esto como una degradación. Estoy listo para salir y jugar", afirmó Wiseman tras conocer la decisión de los Warriors; mientras su compañero Jordan Poole indicó al respecto que "no es un castigo. Le he dicho que vaya allí y lance 50 tiros, que sea agresivo y haga todo lo posible para descubrir quién quiere ser en la gran liga. Esto solo es un paso en esa dirección". ¿Qué pensará Stephen Curry?