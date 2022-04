No hay dudas de que los Brooklyn Nets verían con buenos ojos la ayuda de Ben Simmons durante la complicada serie que están teniendo ante Boston Celtics en la primera ronda de la Conferencia Oeste de los Playoffs de la NBA 2022.

Kevin Durant y Kyrie Irving son suficientes para asustar a cualquier equipo, pero nunca viene mal una mano extra, y mucho más cuando el jugador que vuelve es alguien como Simmons. El australiano puede cambiar un partido por su defensa y su habilidad como pasador.

Pero, lamentablemente, desde que se efectuó el intercambio con Philadelphia 76ers por James Harden, el base no ha tenido la posibilidad de debutar en su nueva franquicia debido a que se ha estado recuperando de diferentes lesiones que lo han afectado en el pie y la espalda.

Ben Simmons y su posible vuelta

De acuerdo a Adrian Wojnarowski de ESPN, con base en el progreso de Simmons en la última semana, y la anticipación de que acelerará su entrenamiento, el cuarto juego ante Boston este lunes es la fecha que se ha puesto como objetivo para el debut. De todas formas, todavía no se descarta que aparezca en el tercer encuentro del sábado.

El entrenador Steve Nash habló con periodistas este miércoles y explicó que dependen de lo que quiera y pueda hacer Simmons. "No hay otra manera que no sea con él diciendo, 'estoy listo'. Cuando lo esté, estará en él decir, 'me siento cómodo. Me siento listo para jugar. Quiero contribuir'", dijo el coach.