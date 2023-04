La leyenda de Emanuel Manu Ginóbili es eterna en el mejor baloncesto del mundo y, aunque muy pocos lo crean, hasta tuvo que ver con el inicio de la dinastía de Golden State Warriors y Stephen Curry en la NBA. El mismo entrenador Steve Kerr lo confesó con una imperdible anécdota.

Kerr asumió su primer cargo como entrenador en la NBA en los Warriors de la temporada 2014-15. Steve sabía del talento que había en el equipo de Curry, Klay Thompson y compañía, pero de inicio había decidido que una estrella de Golden State tenía que empezar los partidos desde la banca. ¿Cómo convencerlo? Ahí entró Manu Ginóbili en acción.

Emanuel Ginóbili jugó por 16 temporadas en la NBA y más allá de los cuatro títulos que ganó con San Antonio Spurs, la leyenda del básquet argentino redefinió la posición del sexto hombre en el mejor baloncesto del mundo. Tal fue el impacto de Manu saliendo desde la banca que el DT de Golden State Warriors lo usó para ganar el primer título de Stephen Curry.

“Esa fue una conversación seria y tomó un tiempo. Ayudó que ambos éramos muchachos de Arizona, compartíamos la conexión de Lute Olson (entrenador) y compartíamos una visión similar de cómo se debe jugar el juego. Solo hice referencia a Manu Ginóbili y dije así veo yo este equipo. Le dije que creo que Harrison Barnes necesita a los titulares para florecer realmente, necesita jugar con Steph y Klay y nuestro banco te necesita para florecer”, le confesó Kerr a Bob Myers, GM de los Warriors, sobre la charla que tuvo con Andre Iguodala para convencerlo que saliera desde la banca. Y lo mejor estaba venir.

Una vez que Steve Kerr convenció a Andre Iguodala que empezara los partidos saliendo desde la banca, Golden State Warriors llegó a las Finales y quedó campeón de la NBA 2015. Fue el primer de los cuatro títulos que lleva la dinastía de Stephen Curry y el legado de Manu Ginóbili fue pieza clave para conformar uno de los mejores equipos de la historia. Aquí, más detalles.

“Le dije (a Iguodala) que sé que nunca has salido de la banca en tu vida, creo que literalmente tuvo 1.100 juegos seguidos en su carrera sin salir de la banca, y estaba dispuesto a intentarlo, pero no estaba emocionado por eso, pero respetó y entendió la visión. Estaba realmente influenciado por San Antonio y por Pop (Gregg Popovich), por todo lo que experimenté y observé después de irme de allí. Ginóbili, miembro del Salón de la Fama, y salió de la banca durante seis o siete años y estaban ganando títulos”, le reveló Kerr a Bob Myers en el programa de entrevistas Lead by Example (Predicar con el ejemplo), de ESPN.