Tener la oportunidad de estar a dos juegos de ganar las Finales NBA y no poder cumplir el objetivo es uno de los peores sentimientos según una estrella de Boston Celtics. El efecto de perder contra Golden State Warriors y Stephen Curry se reveló en todo el esplendor.

Los Celtics empezaron con el pie derecho las Finales NBA 2022 al quitarle el invicto como local que tenía Warriors, pero… Despertaron a un león dormido. Curry jugó en modo MVP, desafió a la hinchada de Boston en el mismísimo TD Garden y terminó por ser el Jugador Más Valioso en la gran final con juegos de 43 y 34 puntos.

Al interior de Boston Celtics quedaron con el mal sabor de boca al creer que hubiesen podido dar más en el título NBA 2022 que perdieron contra Golden State Warriors. A pesar que Jayson Tatum terminó con un promedio por juego de 21.5 puntos, 7.0 asistencias y 6.8 rebotes en las Finales, el efecto Stephen Curry lo llevó hacer una confesión más que sincera.

“Siento que a veces parezco tan relajado que no sé si la gente entiende cuánto invierto en este juego, cuánto me importa, cuánto trabajo porque no soy el más ruidoso o puede que no muestre todo. Pero fue tan difícil porque literalmente di todo lo que tenía. Y sentir que se me acabó, que no me quedaba nada para dar y estábamos tan cerca. No tenía apetito. No quería hablar con nadie. No quería ir a ningún lado”, le dijo Jayson Tatum a Taylor Rooks, del portal Bleacher Report.

Estrella NBA confesó sentirse miserable tras perder Finales NBA contra Warriors

Mientras que Golden State Warriors volvía a la cima de la NBA y Stephen Curry ganaba el primer premio MVP de Finales tras 13 temporadas, Jayson Tatum la pasó bastante mal luego de perder con Boston Celtics las Finales 2022. El tres veces All-Star llegó a sentirse miserable.