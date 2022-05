A pesar de tener el incentivo que descansarían unos 7 días para afrontar las Finales NBA 2022, Golden State Warriors no pudo liquidar la serie contra Dallas Mavericks de NBA Playoffs y tras la victoria de Luka Doncic y compañía, el entrenador Jason Kidd le lanzó un desafío a Stephen Curry y a los Dubs.

Los Mavericks apelaron a la mejor arma ofensiva de Warriors, los triples, y con 20 tiros de tres puntos acertados se impusieron en el Juego 4 de las Finales de la Conferencia Oeste por 119 a 109 unidades. Kidd tenía un fuerte mensaje para Curry y los Warriors.

Al interior de Dallas Mavericks hay una narrativa de respeto por el ADN de campeón que tiene Golden State Warriors, pero a la hora de analizar el juego, el entrenador de Luka Doncic no dudó en exponer una falencia de los Dubs que sonó a desafío para lo que resta de las Finales de la Conferencia Oeste.

La serie de NBA Playoffs 2022 entre Warriors y Mavericks vuelve a San Francisco para el Juego 5 (jueves 26 de mayo a las 21:00 ET) de las Finales de Conferencia y Jason Kidd empezó a calentar el ambiente con unas declaraciones en conferencia de prensa que no les gustará a Stephen Curry y Golden State.

El DT de Doncic desafió a los Warriors: ‘No pueden jugar contra nosotros’

“El mayor cumplido que hemos recibido es que tienen que jugar en la zona porque no pueden jugar contra nosotros uno contra uno, ¿Verdad? Este es un equipo de campeonato de ADN. Te están dando un cumplido de que no pueden protegerte. Es genial. Están ganando la serie. Pero creemos que, si podemos continuar, seguiremos recibiendo los tiros que recibimos, si los acertamos, los presionará”, afirmó Jason Kidd luego del primer triunfo de Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors en las Finales de la Conferencia Oeste.