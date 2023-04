Nadie mejor que Steve Kerr para hablar sobre dos pesos pesados de la NBA como lo son Stephen Curry y Michael Jordan. En esta ocasión, el entrenador de Golden State Warriors reveló la gran diferencia entre ‘El Chef’ y MJ a la hora de ser el líder de un equipo.

Kerr jugó por cuatro temporadas como compañero de Jordan en Chicago Bulls, ganaron tres títulos y promedió por partido jugando con ‘Air’ 8.1 puntos y una efectividad del 48.4% en triples. Además, Steve vivió en carne propia el modo de liderar de MJ al ser aquel compañero que recibió un golpe de Michael en un entrenamiento.

El debut como entrenador en la NBA lo hizo en Golden State Warrors y en las nueve temporadas que lleva dirigiendo a Stephen Curry hasta el 2023, Steve Kerr conoce de tal forma a ‘El Chef’ que reveló la gran diferencia de liderazgo que tiene con Michael Jordan.

“Steph y Tim (Duncan) son muy parecidos. Creo que Tim era muy similar en el vestuario en el sentido de que todos lo querían y hacía que todos se sintieran parte de las cosas. Tenía un gran sentido del humor, era una persona muy tranquila, pero competitiva que amaba el juego y estaba completamente dedicada al juego. Así que Tim y Steph son notablemente similares”, le dijo Kerr a Bob Myers, GM de los Warriors, en el programa de entrevistas Lead by Example (Predicar con el ejemplo), de ESPN.

Mientras que Steve Kerr reveló que la forma de liderar de Stephen Curry en Golden State Warriors pasa por hacer que todos se sienten importantes en las cosas con humor, dedicación y cercanía, el entrenador de los Dubs describió lo diferente que fue liderazgo de Michael Jordan en Chicago Bulls. Aquí radica la gran diferencia entre Steph y MJ.

“Michael lidera por el miedo, no hay duda, y eso fue bien documentado en ‘The Last Dance’ (El Último Baile). Todos pudieron ver eso y obviamente funcionó, ya sabes, ganamos seis campeonatos durante el tiempo de Michael. Allí estuve para tres de ellos, pero todos son diferentes y eso es lo que hace que todo esto sea divertido”, le reveló Steve Kerr a Bob Myers en Lead by Example (Predicar con el ejemplo), de ESPN.