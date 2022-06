Luego de una mala temporada regular en la National Basketball Association (NBA), los Brooklyn Nets tenían la oportunidad de remediarlo en los Playoffs, pero simplemente agrandaron su crisis al perder en primera ronda ante Boston Celtics en una barrida humillante.

Ante esto, el jugador que más quedó en el ojo de la tormenta fue Kyrie Irving. A pesar de que Kevin Durant tampoco hizo un gran trabajo en la serie, fue el base el que terminó siendo más criticado, porque las polémicas durante el año lo involucraban a él.

No poder jugar varios partidos de local por no vacunarse, lesiones o tomarse tiempo personal hicieron que no juegue tanto y que sea una distracción para la franquicia, que de acuerdo a varios reportes, busca intentar deshacerse del jugador que tiene una opción de contrato que puede ejercer para la temporada que viene.

Ante esto, Bill Simmons, periodista que tiene su propio podcast, ve como una oportunidad ideal para que Miami Heat se quede con Kyrie, y KD reciba otras armas para poder competir en los Nets. Miami, también, busca darle a Jimmy Butler más herramientas para poder volver a las Finales de la NBA.

El intercambio que enviaría a Irving al Heat

"¿Qué hay de (Kyle) Lowry y Duncan Robinson por Kyrie y Joe Harris? ¿Kyrie en la cultura del Heat? El cielo es el límite. Creo que Spo (Eric Spoelstra) diría que sí. Diría 'Lo hicimos funcionar por Jimmy. Pongámonos más locos'", dijo Simmons en un episodio reciente de su show.