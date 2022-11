Una estrella de Los Angeles Lakers fue muy criticada por el ex NBA, Charles Barkley. En esta nota te contamos qué dijo.

Los Angeles Lakers no están teniendo la temporada que se esperaba, se ubican en el anteúltimo puesto de la Conferencia Oeste y están recibiendo muchas críticas. La ex estrella de la NBA, Charlas Barkley, opinó sobre este momento y eligió a uno de los jugadores del equipo angelino como el blanco de sus críticas.

El ex ala pívot, jugó en la mejor liga del mundo por 16 años, siendo uno de los mejores jugadores de la historia. Comenzó su carrera en 1984, en Philadelphia 76ers, dónde se convirtió en ídolo, al igual que en Phoenix Suns, equipo al que sería traspasado luego de su etapa en los Sixers. Su última franquicia fue Houston Rockets, dónde se retiró luego de la temporada 1999-00.

Desde hace varios años, continúa ligado al básquet como comentarista para la cadena de televisión TNT, de Estados Unidos. Allí vive los partidos desde otro lugar, el de periodista, dando sus opiniones y visiones acerca de los partidos y jugadores. Esta vez, fue muy crítico con una estrella de Los Angeles Lakers, Anthony Davis.

El MVP de la NBA en 1993, en la previa del juego que el equipo angelino perdió contra los Suns, fue muy duro con la estrella de los Lakers en el programa Inside The NBA. "Anthony Davis, dije hace cinco años: 'Este tipo será el mejor jugador del mundo'. Y nos ha decepcionado. Ha decepcionado a todos. Debería ser el mejor jugador de la liga ahora", declaró Barkley con dureza.

También criticó al ex New Orleans Pelicans al decir que, "No hay un hombre de 38 años que deba ser el mejor jugador de un equipo de la NBA, sin importar lo bueno que sea LeBron", haciendo referencia a que Davis debería ser el líder de los Lakers en vez de LeBron James.