Conmoción ha generado en el ambiente de la NBA el nuevo incidente con armas de fuego que protagonizó Ja Morant, estrella de Memphis Grizzlies; lo que nadie esperaba era la actitud que tomó la leyenda Charles Barkley.

En lo que va del presente año, el base de 23 años fue sorprendido dos veces, en transmisiones en vivo por Instagram, usando pistolas, lo que generó en su momento la suspensión de ocho partidos sin jugar.

Sin embargo, tras las nuevas disculpas públicas que emitió Morant durante la semana, Barkley quiso entregar su parecer sobre la situación del astro de Grizzlies, durante la transmisión de TNT, de las Finales de Conferencia Este, yéndose en picada contra él y sus fanáticos en la NBA.

Barkley con todo contra Morant por incidente con armas de fuego

“Cuando ganas 100 millones al año por jugar a un deporte, tu vida cambia. Hay ciertas normas y reglas que debes acatar, es así de simple. No puedes hacer idioteces, es el trato. Si quieres hacerlo, puedes tomar esa postura y renunciar a lo demás. No puedes ganar dinero en la NBA haciendo estas cosas“, partió expresando Chuck.

Barkley no quedó allí y agregó sobre Morant que “espero que crezca y se dé cuenta que no es un criminal, no es un matón. Nos ha tocado la lotería, la gente que trabaja todo el día para ganar 25 mil dólares al año mataría por estar en nuestro lugar“.

Y junto con indicar que “una cosa es querer un arma o tener un arma y otra distinta ir exhibiéndola por ahí. ¿Se piensa que está dando vueltas con Steven Spielberg?“, realizó una cruda crítica hacia los seguidores del base de Memphis y algunos ex jugadores que han salido en su defensa.

Encuesta ¿Debe ser castigado otra vez Ja Morant tras nuevo incidente con armas de fuego? ¿Debe ser castigado otra vez Ja Morant tras nuevo incidente con armas de fuego? YA VOTARON 0 PERSONAS

“Tenemos a algunos idiotas, imbéciles, en la televisión. Eso me cabrea mucho, el escuchar que si Ja debería salir a decir que no ha roto ninguna ley, que no ha hecho nada mal. Esos tipos son simplemente imbéciles“, sentenció Charles Barkley sobre quienes apoyan a Morant.