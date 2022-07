En el mundo de la NBA se ha instalado la narrativa que LeBron James no es un jugador clutch porque a la hora de tomar el tiro decisivo de un juego prefiere pasarles el balón a sus compañeros. En el caso de la temporada 2021-22, a los jugadores de Los Angeles Lakers como Russell Westbrook.

¿Esto es verdad? Si bien es cierto que el 2 de abril de 2022, la cuenta StatMuse, especializada en estadísticas de la NBA, publicó que LeBron anotó 1 de 12 (8.3%) en tiros de campo y 0 de 9 en triples para empatar o irse adelante en el marcador cuando faltan 30 segundos en un juego de la temporada 2021-22, a James en clutch no le va nada mal.

LeBron James tiene siete tiros contra la chicharra que ganaron partidos en las 19 temporadas que lleva en la NBA, cinco de estos fueron en Playoffs y son récord. Además, ‘El Rey’ solo está por detrás de Kobe Bryant (101) con 97 tiros de ventaja o empate en un partido que está en el último minuto de juego.

A pesar que los números hacen de LeBron un jugador clutch en la NBA, James decidió responderle a quienes lo critican por pasarle el balón a Russell Westbrook, Anthony Davis y los demás compañeros de Los Angeles Lakers cuando llega el clutch en los juegos: cinco minutos para el final del partido con una diferencia de cinco puntos o menos.

El mensaje de LeBron a quienes lo critican por pasarle el balón a Westbrook en Lakers

“Me importa un carajo lo que nadie piense. Yo soy él... Como sabes, recibo mierda por hacer la jugada correcta. 4 madres en mí. Hijo de p… Abierto de par en par aquí. Somos equipo, confío en ellos. ¿Por qué no le habría arrojado el balón? No me importan los resultados (de las jugadas)”, afirmó LeBron James en el quinto episodio del programa ‘The Shop’ (La Tienda), del canal de YouTube ‘Uninterrupted’ (Ininterrumpido).