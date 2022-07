Una de las más grandes rivalidades en la historia de la NBA tiene a Los Angeles Lakers y Boston Celtics como principales protagonistas. Hasta la temporada 2021-22 están empatados con 17 títulos en la cima de liga y para ponerle picante a este histórico enfrentamiento, LeBron James habló de los hinchas del equipo verde y blanco.

Durante las Finales NBA 2022, estrellas de Golden State Warriors como Draymond Green y Klay Thompson levantaron la voz para protestar en contra de la hinchada de los Celtics. Le dieron la razón a LeBron, quien no dudó en definir a los aficionados de Boston con un duro calificativo.

En el quinto episodio de la quinta temporada del programa ‘The Shop (La Tienda), del canal de YouTube ‘Uninterrupted’ (Ininterrumpido), a LeBron James le preguntaron por qué odiaba a la hinchada de los Celtics y la estrella de Los Angeles Lakers soltó una ‘bomba’.

Glen Davis jugó por ocho temporadas en la NBA, hizo parte del equipo campeón de Boston Celtics en 2008 y llegó a promediar por juego 15.1 puntos en su mejor campaña (2012-13). El exalero fue invitado del podcast ‘All The Smoke’ (Todo el humo), de Matt Barnes y Stephen Jackson, y cuando habló de las declaraciones de LeBron James se pronunció de manera vehemente.

“Amo a Bron, Bron es un gran tipo. Me encanta lo que está haciendo. Fue una locura defender a ese hijo de p… Aunque esté llorando. Estará llorando. No te preocupes, estará llorando, pero estará jugando duro. Pero él todavía está llorando”, afirmó Glen Davis sobre LeBron James en el podcast ‘All The Smoke’ (Todo el humo).