Los Angeles Clippers perdió con Phoenix Suns en los NBA Playoffs 2023 y Russell Westbrook no dudó en enviarle un mensaje a LeBron James y Los Angeles Lakers.

Intentó hacer hasta lo imposible, pero no le alcanzó. La serie de primera ronda Los Angeles Clippers vs. Phoenix Suns parecía, en el papel, uno de los mejores duelos de todos los NBA Playoffs 2023. Sin embargo, Russell Westbrook se quedó sin dos compañeros estelares y tras la eliminación no dudó en enviarle un mensaje a LeBron James y Los Angeles Lakers.

La historia de Westbrook en los Lakers terminó sin títulos y tras un promedio por juego de 17.4 puntos, 7.2 asistencias y 6.9 rebotes en 130 partidos. Con la aprobación de Anthony Davis y LeBron James, el equipo de Los Ángeles hizo un intercambio con dos franquicias más, Utah Jazz y Minnesota Timberwolves, para salir de Russ y recibir a D’Angelo Russell, Malik Beasley y Jarred Vanderbilt.

Una vez que Los Angeles Lakers clasificó a los Playoffs 2023, LeBron James le envío una indirecta a Russell Westbrook al decir que “desde el parón (por el NBA All-Star Game) hemos jugado un muy buen baloncesto”. Llegó la hora de saber la respuesta de Russ tras la eliminación de LA Clippers.

El mensaje de Westbrook para Lakers tras quedar eliminado en los Playoffs

Los Clippers no contaron con Paul George para toda la serie contra Phoenix Suns y luego perdieron a Kawhi Leonard por una grave lesión tras el Juego 2. Russell Westbrook terminó con un promedio por juego de 23.6 puntos, 7.6 rebotes y 7.4 asistencias en la eliminación del equipo californiano por 4 a 1 contra Kevin Durant y compañía. No hay dudas, Russ pasó de vivir una pesadilla en Los Angeles Lakers a sentirse cómodo en el rival de patio de LeBron James.

“Hombre, honestamente comenzó difícil. Estoy muy agradecido y bendecido de terminar en una situación en la que se me permite ser yo mismo poder ser traído con los brazos abiertos, permitirme salir, jugar y competir. Estoy súper agradecido solo por eso. Estoy feliz y bendecido de poder terminar otra temporada. No es el resultado que yo o nadie quería, pero solo para mí personalmente ha sido una montaña rusa mental y emocionalmente. No solo para mí, sino para mi familia, para mis allegados, incluso para mis hijos, hombre. Honestamente, son muchas emociones para mí”, dijo Westbrook en la conferencia de prensa del 25 de abril de 2023 para enviarle un mensaje fuerte y claro a LeBron y los Lakers.