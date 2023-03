La afición de Los Angeles Lakers empezaba a ilusionarse con el milagro que la lesión de LeBron James no fuera grave luego de informarse que no tenía que ser operado. El sueño de clasificar a los Playoffs no se había esfumado, pero la alegría duró poco, ya que se confirmó la gravedad de la lesión del ‘Rey’ en la temporada NBA 2022-23.

Según informó Lakers por medio de cuenta oficial de Twitter, LeBron sufrió una lesión en el tendón del pie derecho durante la victoria contra Dallas Mavericks, del 26 de febrero de 2023. Según la incapacidad inicial, James estaría sin jugar al menos por tres semanas hasta que sea reevaluado.

Dicho esto, el mejor escenario para LeBron James sería perderse al menos 10 juegos de los 19 que le faltan a Los Angeles Lakers hasta el partido contra Minnesota Timberwolves del viernes 3 de marzo de 2023 a las 22:30 ET. ¿Y el peor de los casos cuál sería? Qué se haya acabado la temporada para ‘El Rey’.

Mientras que Colin Cowherd, de Fox Sports, sostuvo que la “temporada se ha acabado para los Lakers” cuando se enteró de la gravedad de la lesión de LeBron en el pie derecho, Adrian Wojnarowski, de ESPN, afirmó que lo pronto que pueda regresar James a las canchas va a depender de la posición en la que esté el equipo de Los Ángeles y sus posibilidades de clasificar a los Playoffs.

El primer mensaje de LeBron al saber que se perdería el resto de la temporada

Luego de ser evaluado por el departamento médico de Los Angeles Lakers, LeBron James no perdió ni un solo día y su primer mensaje se dio a través de una historia de Instagram en la que mostró que ya empezó la recuperación de su pie derecho. “Día 1. ¡¡A por ello¡¡ Camino a la recuperación”, publicó ‘El Rey’ de la NBA.