En el juego entre Boston Celtics y Los Angeles Lakers se dio un escándalo por parte de LeBron James y una estrella de la NBA no dudó en denunciar una persecución.

Los dos equipos más ganadores en la historia de la NBA con 17 títulos tuvieron un duelo más que picante en el juego del 28 de enero del 2023. En la victoria de Boston Celtics contra Los Angeles Lakers en extra tiempo por 125 a 121 se dio un escándalo por parte de LeBron James y una estrella rival volvió a encender la polémica.

La última posesión del tiempo regular estuvo en las manos de LeBron y con el marcador empatado a 105 puntos decidió penetrar rumbo al aro para anotar la bandeja que le diera la victoria a los Lakers. Esto no sucedió porque Jayson Tatum le pegó antebrazo izquierdo.

¡Ahí llegó el escándalo de LeBron James! La estrella de Los Angeles Lakers se tomó la cabeza, empezó a moverse para todos los lados de la cancha del estadio TD Garden y no paró de reclamarle a los árbitros. La historia terminó con una victoria para Boston Celtics, pero este capítulo de la temporada NBA 2022-23 aún no se ha cerrado para Tatum.

En una temporada NBA en la que ganó el premio MVP del Juego de Estrellas NBA 2023, Jayson Tatum tuvo otro hecho único en su carrera. La estrella de los Celtics fue expulsada en la derrota contra New York Knicks por 109 a 94 puntos, del 27 de febrero de 2023, y desató la polémica en Twitter al denunciar que no le cobran faltas por el escándalo de LeBron con los Lakers.

Estrella de Celtics denuncia persecución por culpa de LeBron James

Jayson Tatum le respondió a un usuario en Twitter que publicó una falta que Julius Randle le cometió y los árbitros no le cobraron en la derrota contra New York Knicks. ¿Qué dijo la estrella de Boston Celtics? La respuesta fue una denuncia en tono de burla por el escándalo de LeBron James con Los Angeles Lakers: “Lol, esto es lo que me pasa por cometerle falta a Bron”.