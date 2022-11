Aunque fue una relación de tan solo tres temporadas, se vivió a toda máquina. Michael Jordan y Dennis Rodman hicieron parte de los famosos Chicago Bulls que ganaron tres títulos NBA consecutivos de 1996 a 1998 y una de las anécdotas más curiosas se dio con un regalo que ‘El Gusano’ le dio a uno de los hijos de MJ.

La relación entre Jordan y Rodman llegó a ser tan cercana fuera de las duelas de la NBA que Michael fue quien recató a Dennis luego del permiso que le dieron en durante la temporada 1997-98 para irse a unas mini vacaciones a La Vegas.

Durante el Juego de Estrellas de la NBA 2022, Michael Jordan se encontró con Dennis Rodman y tal es la confianza que tienen estas leyendas que MJ se animó a decirle al ‘Gusano’ que viniera a pasar un rato con él. La relación llegó a ser tan cercana que el exjugador de los Bulls asistió a uno de los cumpleaños de Marcus Jordan: hijo de MJ.

Marcus Jordan, el segundo de los tres hijos de MJ, tiene un emprendimiento llamado Trophy Room (Cuarto de trofeos). La empresa de uno de los primogénitos de ‘Air’ vende ropa y artículos relacionados con la trayectoria de Michael en la NBA. Justo en un video que promocionaba la compañía de Marcus llegó la revelación sobre el regalo de Rodman.

El regalo de Dennis Rodman que Michael Jordan le quitó a su hijo

“Dennis Rodman vino una vez para mi cumpleaños y me dio tinte para el cabello. Mis padres en realidad me lo quitaron, no me lo permitieron y estaba tan molesto por eso, que podría tener que hablar con Rodman sobre eso. Lo necesito de nuevo”, afirmó Marcus Jordan en un video publicado por el canal de YouTube Trophy Room (Cuarto de trofeos) el 14 de febrero de 2019.