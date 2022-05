Una foto de Luka Doncic tomando cerveza se viralizó en las redes sociales y se especula que haya sido antes de Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks de Finales de Conferencia NBA Playoffs 2022.

¿Escándalo? Descubren a Luka Doncic tomando cerveza antes de Warriors vs. Mavericks de Playoffs

La previa de las Finales de la Conferencia Oeste de los NBA Playoffs 2022 se empezó a calentar en las redes sociales con una fotografía de Luka Doncic tomando cerveza que habría sido antes del Juego 1 Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks.

¿Escándalo? En la ‘burbuja’ de la NBA durante los Playoffs 2020 se hizo viral una foto de Luka Doncic con otros jugadores europeos como Nikola Jokic y Boban Marjanovic tomando unas copas de licor. Algo común para cualquier persona, pero… ¿Hacerlo antes de un juego?

Doncic ha sido criticado porque al inicio de las temporadas llega fuera de forma. Luka disfruta las vacaciones y merecido lo tiene, pero la foto que descubrieron tomando cerveza supuestamente en la previa al Juego 1 Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks no cayó nada bien entre los programas que cubren la NBA.

En el programa The Herd con Colin Cowherd, de Fox Sports, se mostró la imagen de Luka Doncic tomando cerveza y el conductor fue claro: “No me gustaría que mi quarterback o estrella estuviera tomando antes de un juego”. Sin embargo, también pusieron en duda que la fotografía haya sido en la previa al Juego 1 de las Finales de la Conferencia Oeste.

El Juego 1 Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks por las Finales de la Conferencia Oeste iniciará este miércoles 18 mayo a las 21:00 ET y Luka Doncic ya se encargó de ponerle picante a la previa con una foto tomando cerveza. ¿Fue el mismo día del primer duelo de esta serie de Playoffs NBA 2022? No hay certeza, pero la cuenta partidaria de los Dubs 'r/Warriors' aseguraron en Reddit que la fotografía es del martes 17 de mayo de 2022.