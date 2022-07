La definición de longevidad en la NBA tuvo una nuevo significado de la mano de LeBron James, quien lleva 19 años al más alto nivel en la liga y año tras año pelea por ser el Jugador Más Valioso. Esto está a punto de cambiar con Stephen Curry según excompañero de la estrella de Los Angeles Lakers.

Kendrick Perkins tiene la experiencia de jugar por 14 temporadas en la NBA, ganó un título con Boston Celtics en 2008 y jugó junto a LeBron 18 partidos en Cleveland Cavaliers. A la hora de emitir una opinión como analista, el excompañero de James no se guarda nada y muchos menos lo hizo cuando habló sobre Curry.

En el programa ‘NBA Today’ (Hoy), de ESPN, plantearon la pregunta sobre cuánto tiempo más podría jugar Stephen Curry al más alto nivel y cuando llegó el turno para que Perkins respondiera, todos los demás panelistas quedaron impresionados con lo que dijo.

Luego de pasar dos años sin jugar los Playoffs con Golden State Warriors y tras fracturarse la mano izquierda en la temporada 2019-20, Stephen Curry volvió por todo lo alto a la cima de la NBA al ganar el cuarto campeonato de su carrera con el premio MVP tanto de las Finales como del Juego de Estrellas 2022. Esto no para aquí según Kendrick Perkins.

Excompañero de LeBron explica por qué Curry podría jugar 10 años más en la NBA

“En su mejor momento puede estar unos 8 a 10 años. Cuando miro a Stephen Curry puede forzar a lo que llamamos longevidad. De hecho, podría ser el Tom Brady de la NBA porque cuando lo miras su juego no está relacionado con el atletismo. No es un jugador que tenga que volcarte el balón o vencerte con velocidad. Es un jugador que te vence con sus habilidades y, lo más importante, con su tiro. Su tiro no se irá a ninguna parte pronto. Stephen Curry puede jugar este tipo de juego uno 8 o 10 años”, explicó Kendrick Perkins en ‘NBA Today’ (Hoy), de ESPN.