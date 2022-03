A la hora de elegir al mejor de los mejores Michael Jordan siempre será un candidato, aún si se trata de ser el jugador más habilidoso de la historia. Sin embargo, Kendrick Perkins no piensa así y se animó a revelar el basquetbolista que está por encima de MJ y Kobe Bryant en este aspecto de la NBA.

¡No es LeBron James! Perkins fue compañero del ‘Rey’ por 18 juegos y, a pesar que lo reconoce como el mejor jugador de la historia por encima de Jordan, no lo escogió como el más habilidoso de todos los tiempos.

Cuando Kyrie Irving toma el balón cualquier gran jugada se puede esperar y a la hora defenderlo es casi imposible cuando está encendido. El base de Brooklyn Nets registró su mejor actuación con 60 puntos en las 11 temporadas que lleva en la NBA y Perkins no dudó en rendirse al nivel del 7 veces All-Star.

En la discusión sobre quién es el jugador más habilidoso en la historia de la NBA tres candidatos surgieron: Michael Jordan, Kobe Bryant y Kyrie Irving. Kedrick Perkins no lo pensó por mucho tiempo e hizo su polémica elección. ¡Descartó a MJ y a la leyenda de Los Angeles Lakers!

No es LeBron: Perkins revela el jugador que es más habilidoso que Jordan

“Es el jugador más habilidoso que jamás haya jugado. Y no es una falta de respeto a Michael Jordan. No es una falta de respeto al difunto gran Kobe Bryant. No es una falta de respeto para Hakeem Olajuwon y muchos otros. Pero cuando miras lo que hace Kyrie Irving, cómo lo hace. No es lo que hace, es cómo lo hace”, concluyó Kendrick Perkins en el programa NBA Today (Hoy), de ESPN.