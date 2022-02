Había que remontarla y Facundo Campazzo no le escapó al desafío. ¡Uf! Respiró Facu de alivió porque al cierre de la fecha límite de intercambios de la temporada NBA 2021-22 su nombre era uno de los candidatos a salir de Denver Nuggets, pero el equipo tomó una decisión final sobre su futuro.

Campazzo cada vez jugaba menos minutos en los Nuggets y hasta llegó a ser considerado como el intercambio ideal para Los Angeles Lakers de LeBron James y compañía. Sin embargo, ante la mínima posibilidad de jugar que le dio Denver volvió a demostrar que tiene argumentos suficientes para ser pieza fundamental del equipo.

Michael Malone, entrenador de Denver Nuggets, no había descartado que Facu Campazzo sería intercambiado en la temporada 2021-22 y luego que los expertos de la NBA confirmaran que era uno de los jugadores a salir, al base de Argentina le llegó una oportunidad caída del cielo.

En la derrota de los Nuggets con Boston Celtics por 108 a 102 puntos, Monte Morris no pudo jugar, así que Facundo Campazzo estuvo en cancha y en 29 minutos de juego anotó 14 puntos, capturó 4 rebotes, dio 3 asistencias, encestó 3 triples y le respondió al DT de Denver por querer sacarlo del equipo. ¡De todo y para todos!

Video: Campazzo le respondió al DT de Nuggets por querer sacarlo del equipo en la NBA

“Él (Michael Malone) me escucha. Hablamos mucho. Pero en la NBA hay que estar listos. No tomé esto como algo personal (…) Con respecto al intercambio, se sabe que son semanas locas (…) No fue duro, al contrario. Intenté de poner mi energía en lo que podía controlar, lo que estaba al alcance de mis manos. Entrenando, ayudando a mis compañeros”, afirmó Facundo Campazzo. Ver video desde 3:35.